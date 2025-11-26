Cronaca risultato e gol mentre i cambi all’ingrosso del City si ritorcono contro l’Etihad

2025-11-25 23:54:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’imbattibilità del Manchester City in questa Champions League si è conclusa quando una squadra molto cambiata del City è stata battuta 2-0 dal Bayer Leverkusen all’Etihad. Il capitano Alejandro Grimaldo e Patrick Schick hanno segnato i gol mentre il club della Bundesliga, efficiente ed efficace in contropiede, ha avuto la meglio dopo una prestazione poco brillante degli uomini di Pep Guardiola. Il risultato fa scendere il City al sesto posto in classifica, mentre la squadra di Kasper Hjulmand, che è diventata la prima squadra tedesca a vincere all’Etihad in più di un decennio, è al 13° posto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com