Crollo su via Astroni strada chiusa | caos traffico tra Agnano e Bagnoli

Uno smottamento, dovuto con ogni probabilità al maltempo. È questo il motivo per cui da stamattina è chiuso un tratto di via Agnano-Astroni, all’altezza dell’arco monumentale delle terme di Agnano. Il cedimento del costone, avvenuto poco dopo la mezzanotte, sarebbe stato provocato dalle piogge. 🔗 Leggi su Napolitoday.it