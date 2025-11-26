Crollo su via Astroni strada chiusa | caos traffico tra Agnano e Bagnoli
Uno smottamento, dovuto con ogni probabilità al maltempo. È questo il motivo per cui da stamattina è chiuso un tratto di via Agnano-Astroni, all’altezza dell’arco monumentale delle terme di Agnano. Il cedimento del costone, avvenuto poco dopo la mezzanotte, sarebbe stato provocato dalle piogge. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
