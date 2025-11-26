Crocevia di saperi globali così rinasce lo storico palazzo nel cuore di Bologna

Bolognatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fondazione Carisbo e l’Università di Bologna annunciano il progetto di riqualificazione di Palazzo Achillini, storico edificio di via Parigi, in passato dimora del professor Giovanni Filoteo Achillini.  L'obiettivo è quello di una residenza destinata ad accogliere i cosiddetti “visiting scholars”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Crocevia Saperi Globali Cos236