Crocevia di saperi globali così rinasce lo storico palazzo nel cuore di Bologna
Fondazione Carisbo e l’Università di Bologna annunciano il progetto di riqualificazione di Palazzo Achillini, storico edificio di via Parigi, in passato dimora del professor Giovanni Filoteo Achillini. L'obiettivo è quello di una residenza destinata ad accogliere i cosiddetti “visiting scholars”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
