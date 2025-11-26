Cristina marino torna sul set e vive la sua rinascita dopo la pausa da mamma

il ritorno di cristina marino al cinema e la sua nuova vita tra famiglia e carriera. Il percorso di Cristina Marino si arricchisce di nuove tappe, segnate dalla riappropriazione del proprio spazio professionale e dall’equilibrio tra maternità e attività lavorativa. Dopo un periodo di pausa dedicato totalmente alla famiglia, l’attrice si prepara a tornare sul grande schermo con una nuova interpretazione, integrando in modo consapevole i valori che l’hanno sostenuta negli anni recenti. il ritorno sul grande schermo con Oi vita mia: un nuovo inizio. una carriera sospesa e una vita centrata sui figli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cristina marino torna sul set e vive la sua rinascita dopo la pausa da mamma

