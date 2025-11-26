Crisi politica di Reggio Calabria Copagri | Un governo dei migliori per evitare il commissariamento
“Nel Comune di Reggio Calabria e nella Città metropolitana si sta registrando una fase di marcata instabilità politica, caratterizzata da tensioni interne alla maggioranza e dall’ipotesi di una possibile interruzione anticipata dell’attuale esperienza amministrativa, a pochi mesi dal rinnovo del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Crisi politica a Reggio, Barbaro (Copagri Calabria): “Tutte le forze pensino al bene della città per evitare il commissariamento” - <>, esordisce così Giuseppe Barbaro di Copagri (Confederazione Produttori Agricoli) Calabria. Segnala giornaledicalabria.it
