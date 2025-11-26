Crisi idrica Schifani Errati i dati del Consorzio di bonifica
PALERMO (ITALPRESS) – “I cittadini del Trapanese non saranno lasciati a secco. Stiamo risolvendo e posso garantire che non mancherà l’acqua. L’attuale criticità deriva dai dati errati sulla giacenza idrica trasmessi dal direttore generale del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale che hanno portato la Cabina di regia della Regione in errore autorizzando un’erogazione straordinaria di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
