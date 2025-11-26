Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino arriva alla quattordicesima giornata con un carico di interrogativi e una sola convinzione: qualcosa deve cambiare, e in fretta. Raffaele Biancolino, dopo settimane vissute tra emergenze e soluzioni tampone, sembra pronto a rimettere mano alla squadra ripartendo da ciò che in passato gli aveva garantito stabilità. Una sorta di ritorno alle origini per provare a raddrizzare una stagione che sta prendendo una piega preoccupante. Il rendimento recente non lascia spazio a interpretazioni: la squadra fatica a reggere l’urto degli avversari dietro e crea troppo poco davanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crisi di identità e gol che non arrivano: l’Avellino cerca la svolta