Criscitiello | Derby sul rigore ho pensato di Maignan ‘guarda ‘sto deficiente cosa fa’ In realtà …

Michele Criscitiello, giornalista sportivo e direttore di 'SportItalia', ha commentato così il derby Inter-Milan 0-1 di domenica scorsa a 'San Siro' e, più nello specifico, l'episodio del rigore parato da Mike Maignan al turco Hakan Çalhano?lu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Criscitiello: “Derby, sul rigore ho pensato di Maignan ‘guarda ‘sto deficiente cosa fa’. In realtà …”

