Cresce l' attesa per la manifestazione Sportcity Reggio Calabria

Reggiotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Technofitness si prepara al debutto della sua manifestazione sportiva Sportcity RC, evento realizzato con il contributo della Regione Calabria. Due appuntamenti all’insegna dello sport, del benessere e della cultura: sabato 29 e domenica 30 novembre.Presso la palestra della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

SportCity Day arriva anche a Rieti: la manifestazione in programma il 21 settembre - Arriva a Rieti lo “SportCity Day”, manifestazione ideata e promossa dalla Fondazione SportCity, che si tiene in contemporanea domenica 21 settembre in numerose Città italiane. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cresce Attesa Manifestazione Sportcity