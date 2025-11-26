Cresce l' attesa per la manifestazione Sportcity Reggio Calabria
L’associazione Technofitness si prepara al debutto della sua manifestazione sportiva Sportcity RC, evento realizzato con il contributo della Regione Calabria. Due appuntamenti all’insegna dello sport, del benessere e della cultura: sabato 29 e domenica 30 novembre.Presso la palestra della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
