Cresce il progetto di albergo diffuso
Continua a crescere il progetto di albergo diffuso nella città di Amandola, ora grazie anche al programma dei ‘Villaggi Montani’ del Cai si stanno valutando nuove formule di promozione turistica. Sono elementi emersi a margine del convegno che si è svolto nel fine settimana scorso ad Amandola, in occasione del primo raduno nazionale dei ‘Villaggi Montani’, che ha aperto diversi fronti di confronto e approfondimento. Fra le curiosità spiccano le candidature di tre comuni dell’Appennino ad entrare nei ‘Villaggi Montani’, più precisamente: Marmora (Piemonte), Bagnone (Toscana) e Opi (Abruzzo) salito agli onori della cronaca negli ultimi anni per aver ospitato le riprese del film ‘Un mondo a parte’ con Virginia Raffaele e Antonio Albanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
