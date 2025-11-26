Cremonini il nuovo brano ‘Ragazze facili’ in tutte le radio

Bologna, 26 novembre 2025 – Una nuova canzone per i tantissimi fan dell’amatissimo cantautore bolognese, Cesare Cremonini, dal titolo ‘Ragazze facili’ che sarà possibile ascoltare da venerdì 28 novembre in tutte le radio. Come nasce la nuova canzone. “Ho scritto questa canzone in pochi minuti al pianoforte, ma ci ho messo una vita a trovarla –racconta Cremonini -. Mi è stato chiesto di compiere l’atto più disarmante e rivoluzionario per un uomo: trovare il coraggio di amare e mostrarsi vulnerabili. Mentre cercavo di soffiare via con la solita leggerezza tutta la cenere di quel fuoco spento mi sono accorto che qualcosa stava franando dentro di me e non potevo più indugiare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cremonini, il nuovo brano ‘Ragazze facili’ in tutte le radio

