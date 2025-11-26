Cremlino | europei si intromettono inutilmente nel piano di pace

“Gli europei si intromettono in tutte queste questioni, cosa del tutto inutile, a mio avviso” MOSCA, 26 NOV – Lo ha detto il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov, rispondendo a una domanda della televisione di Stato sul possibile ruolo dell’Europa nelle discussioni sui piani di pace per l’Ucraina. Lo riporta la Tass.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cremlino: europei si intromettono inutilmente nel piano di pace

