Creatività e verde in azione | gli studenti accendono il Natale nella galleria della città

Ravennatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti della classe quarta B dell’indirizzo agrario dell’istituto professionale “Persolino - Strocchi”, in collaborazione con docenti e personale scolastico, hanno contribuito all’allestimento della Galleria Gessi di Faenza realizzando un’aiuola natalizia su richiesta dei negozianti. Nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

