Covo contributi e sconti sugli oneri per il recupero degli immobili | vantaggi anche per chi sceglie imprese locali

Covo. Buone notizie per i proprietari di immobili datati. Il Comune intende infatti rinnovare i regolamenti che prevedono contributi economici e sconti sugli oneri per chi interviene su cascine ed edifici costruiti prima del 1967. Una proroga che conferma l’impegno dell’amministrazione nel sostenere i lavori sui fabbricati più vetusti e nel favorire, quando possibile, la scelta di imprese del territorio. Il primo regolamento riguarda il recupero pittorico delle facciate principali e fa riferimento a un contributo che viene calcolato “a metro quadro” mentre il secondo si traduce in uno sconto sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

