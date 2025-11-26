Covid in Toscana | nessun decesso nell’ultima settimana 25 i nuovi casi

Non si registrano decessi per Covid-19 in Toscana negli ultimi sette giorni (19-26 novembre 2025). 25 i nuovi casi: 18 confermati con tampone molecolare e gli altri 7 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

