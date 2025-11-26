Covid Conte ci chiuse in casa per biechi motivi politici La verità choc del braccio destro di Speranza

Nel marzo del 2020, mentre a colpi di Dpcm il premier Giuseppe Conte chiudeva in casa gli italiani, c’era chi all’interno del suo stesso governo dava una lettura sinistra a questa scelta. Stando a quanto emerso dall’audizione in commissione Covid di martedì, il dottor Goffredo Zaccardi, capo di gabinetto del ministro della Salute Roberto Speranza, in una chat affermava che il governo stava cavalcando la pandemia per “biechi motivi politici”. Secondo la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid, a fare tali affermazioni non era un personaggio di secondo piano ma “un esponente del governo che stava dando un contributo determinante alle scelte draconiane adottate”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

