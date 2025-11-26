Cotignola a scuola di natura con l’Enpa | un' opportunità per conoscere le sfumature del parco

Sabato 29 novembre alle 15 al parco Pertini di Cotignola, in via Sandro Pertini 2, L'Enpa sezione di Lugo organizza A scuola di natura, un pomeriggio ricco di opportunità per conoscere tutte la facce del parco. Si comincerà con una visita guidata alla scoperta degli animali (capre, conigli.

