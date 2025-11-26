Costruzioni e territorio una laurea per lavorare subito

Firenze, 26 novembre 2025 – Una sala gremita, la presenza di studenti delle scuole tecniche, docenti universitari e professionisti del settore. All’ Istituto Geografico Militare di Firenze è stato presentato il nuovo corso di laurea professionalizzante in “Tecniche e Tecnologie per le Costruzioni e il Territorio” (TCL – LP-01), sviluppato congiuntamente da Università di Firenze, Collegio dei Geometri, Ordine dei Periti Industriali e IGM. Un percorso pensato per rispondere alle esigenze concrete del mercato del lavoro e per formare tecnici immediatamente operativi, anche alla luce delle trasformazioni normative e ambientali legate alla Direttiva europea “Case green”, destinata a incidere in modo rilevante sul settore entro il 2030. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costruzioni e territorio, una laurea “per lavorare subito”

