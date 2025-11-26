Arezzo, 26 novembre 2025 – “ Costruire il cinema ”, la presentazione delle opere audiovisive del progetto per l’infanzia. Sabato 29 novembre dalle 16,30 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Continua il viaggio cinematografico dei bambini e delle bambine del Valdarno che adesso approda a San Giovanni Valdarno. Sabato 29 novembre, al cinema teatro Masaccio, saranno presentate al pubblico le opere audiovisive realizzate nell’ambito del progetto “Costruire il cinema. Il progetto che ha anche il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno, per tutto l’anno scolastico 20242025, ha coinvolto sette scuole dell’infanzia del Valdarno Superiore, tra area aretina e fiorentina, con un percorso che ha portato il linguaggio cinematografico “ad altezza di bambina e bambino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

