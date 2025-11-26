Costo dei rifiuti ancora male la Sicilia E Catania è la città più cara d’Italia

La Sicilia rimane una delle regioni più costose per la gestione dei rifiuti urbani. Anche dalla fotografia del Rapporto rifiuti 2025 di CittadinanzAttiva, infatti, l’Isola è terzultima, prima di Campania e Puglia, per la spesa media che, ovviamente, si traduce poi nel tributo sui rifiuti, la Tari. Il dato, rilevato dall’Osservatorio “Prezzi & Tariffe” di CittadinanzAttiva, include anche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Costo dei rifiuti, ancora male la Sicilia... E Catania è la città più cara d’Italia

Argomenti simili trattati di recente

Ravennawebtv. . Rifiuti: da gennaio arriva la tariffa puntuale a Castel Bolognese. Si cambia anche a Casola, Riolo e Solarolo chi produce più rifiuti indifferenziati, avrà bollette più costose. Questa sera, 25 novembre, al Cinema Moderno, alle 20.30, è in progra - facebook.com Vai su Facebook

Costo dei rifiuti, ancora male la Sicilia... E Catania è la città più cara d’Italia - Il dossier di CittadinanzAttiva relega anche quest’anno l’Isola tra le tre regioni dove si paga di più insieme a Puglia e Campania. Da gazzettadelsud.it

rifiuti cassonettirifiuti cassonetti In Sicilia, la Tari continua ad essere un problema, con dei costi... - In Sicilia, la Tari continua ad essere un problema, con dei costi che proiettano l’Isola tra le più “dispendiose” d’Italia. Si legge su msn.com

Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti, audita l’ANCI Sicilia - L’ANCI Sicilia ha partecipato, ieri pomeriggio in Prefettura a Palermo, all’incontro con la Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti. Scrive ansa.it