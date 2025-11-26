Costiera Amalfitana al via i corsi di formazione turistica Growth
Dal 1° dicembre riparte in Costa d'Amalfi il programma di formazione “Growth”, un'iniziativa promossa dal Distretto Turistico e dalla Rete Sviluppo Turistico. Il progetto, rivolto agli operatori e alle imprese della filiera, propone una serie di corsi specialistici che si terranno principalmente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Vietri sul Mare è conosciuta in tutto il mondo per l’arte della ceramica. Su questo straordinario tratto di costa, porta d’ingresso alla meraviglia della Costiera Amalfitana, generazioni di artigiani hanno dato vita a una tradizione che unisce una grande sapienza t - facebook.com Vai su Facebook
Costiera Amalfitana, al via i corsi di formazione turistica Growth - Il programma riparte il primo dicembre a Praiano con focus su gestione e digitale. Riporta salernotoday.it
Tramonti, riapre la piscina comunale: da mercoledì il via ai corsi - Dove c’è impegno, costanza e passione, arriva sempre il tempo delle promesse realizzate e della luce dei riflettori. Secondo msn.com