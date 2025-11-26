Costacurta non ha dubbi | Yildiz giocatore meraviglioso ma col Bodo Glimt l’ha vinta Spalletti con queste due scelte in particolare

Costacurta a Sky Sport elogia la rimonta bianconera: Yildiz è meraviglioso, ma la svolta tattica di Spalletti nell’intervallo è stata decisiva. La rimonta della Juventus sul campo del Bodo Glimt continua a raccogliere consensi per il carattere mostrato dalla squadra e per le intuizioni del suo allenatore. A commentare la vittoria per 3-2 in Champions League è intervenuto dagli studi di Sky Sport Alessandro Costacurta, che ha voluto sottolineare la doppia natura del successo bianconero: il talento dei singoli e la regia tattica dalla panchina. L’ex difensore si è detto sorpreso dalla metamorfosi della squadra tra le due frazioni di gioco, evidenziando l’impatto determinante di Luciano Spalletti nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Costacurta non ha dubbi: «Yildiz giocatore meraviglioso, ma col Bodo Glimt l’ha vinta Spalletti con queste due scelte in particolare»

