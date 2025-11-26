Costacurta a Sky | Un po’ di pressione gli errori del derby non devono ripetersi Ha approfittato bene di…

Inter News 24 Costacurta, ex difensore e opinionista di Sky Sport, ha commentato la partita di Champions League tra Atletico Madrid e Inter. Intervenuto negli studi di Sky Sport, Costacurta ha analizzato la sfida di Champions League, riconoscendo la pressione che l’ Inter dovrà affrontare dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. SOFFERENZE IN CAMPO – «L’Inter ha approfittato benissimo delle prime quattro partite in Champions, ora si alza il livello e purtroppo questa partita arriva dopo la sconfitta nel derby. Inutile nascondersi, questa sera c’è un po’ di pressione sui nerazzurri.» Costacurta ha sottolineato che l’ Inter ha fatto un ottimo lavoro nelle prime quattro partite di Champions League, ma ora arriva una sfida di livello superiore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Costacurta a Sky: «Un po’ di pressione, gli errori del derby non devono ripetersi. Ha approfittato bene di…»

