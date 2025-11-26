Così si parla di morti sul lavoro

Non è facile affrontare un tema come quello delle morti sul lavoro in una serie tv. Si rischia di scadere nella retorica o di allontanare il pubblico desideroso di argomenti più leggeri. Ma regista (Paola Randi), cast e produttori di L'altro ispettore, da martedì su Rai 1, sembrano esserci riusciti mischiando casi di cronaca realmente accaduti, racconto familiare e anche un pizzico di ironia. L'altro ispettore, quello senza pistola, che cerca di capire perché e per responsabilità di chi avvengono gli incidenti con empatia, ponendosi delle domande, è interpretato da Alessio Vassallo nella parte di Domenico Dodaro, a sua volta figlio di un morto in un incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Così si parla di morti sul lavoro

