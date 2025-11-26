Nuove rivelazioni sugli intrighi di Jeffrey Epstein. Un’inchiesta pubblicata da Drop Site News ha portato alla luce documenti inediti che dimostrano come Epstein, il finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019, abbia partecipato attivamente alla campagna di delegittimazione del celebre paper “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy”, scritto nel 2006 dai professori “realisti” John J. Mearsheimer (Università di Chicago) e Stephen M. Walt (Docente della Harvard Kennedy School). Nel marzo 2006 il paper fu pubblicato con il logo e il marchio della Kennedy School of Government dell’Università di Harvard presso cui insegna il professor Walt. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così Epstein orchestrò la campagna contro Mearsheimer e Walt e il loro saggio sulla lobby pro Israele