Cos' è la Guardia Nazionale e perché Trump ha inviato soldati a Washington

Terrore a Washington alla vigilia del Thanksgiving. A due isolati dalla Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco contro due soldati della Guardia Nazionale, la forza schierata dal presidente Donald Trump per combattere il crimine nella città. Nonostante il repentino intervento dei sanitari, per i due agenti non c’è stato niente da fare. Anche lui gravemente ferito, il sospetto è stato arrestato in meno di mezz’ora. Cos’è la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale statunitense è un corpo militare composto da riservisti che può essere mobilitato sia dalle autorità dei singoli Stati sia dal governo federale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cos'è la Guardia Nazionale e perché Trump ha inviato soldati a Washington

Leggi anche questi approfondimenti

Morti i due militari della Guardia Nazionale colpiti a Washington, vicino alla Casa Bianca, nel corso di una sparatoria. Arrestato l'attentatore. Trump: 'E' ferito, ma pagherà duramente' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto #ANSA Vai su X

Guardia Nazionale Usa: cos’è, come funziona e quando viene schierata - Impiegata in caso di emergenza, è una forza militare riservista degli Stati Uniti che può essere attivata sia dal governo statale che da quello federale. Secondo lettera43.it

Trump e la Guardia Nazionale, dopo Washington vuole "riprendere in mano" altre 5 città: cosa sta succedendo - «This will go further», «questo andrà oltre», ha scandito, annunciando di aver schierato 800 ... Segnala ilmessaggero.it

La Guardia Nazionale ha iniziato a pattugliare le strade di Washington - alcuni agenti della Guardia Nazionale mobilitati dall’amministrazione di Donald Trump per ridurre i livelli di criminalità nella città, che secondo il ... Scrive ilpost.it