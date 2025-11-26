Cos' è la Guardia Nazionale e perché Trump ha inviato soldati a Washington

Terrore a Washington alla vigilia del Thanksgiving. A due isolati dalla Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco contro due soldati della Guardia Nazionale, la forza schierata dal presidente Donald Trump per combattere il crimine nella città. Nonostante il repentino intervento dei sanitari, per i due agenti non c’è stato niente da fare. Anche lui gravemente ferito, il sospetto è stato arrestato in meno di mezz’ora. Cos’è la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale statunitense è un corpo militare composto da riservisti che può essere mobilitato sia dalle autorità dei singoli Stati sia dal governo federale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

