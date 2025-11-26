Cosa sappiamo della sparatoria vicino alla Casa Bianca Gravi due uomini della Guardia nazionale

Ilfoglio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima delle 15 (ora di Washington) la segretaria per la sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha annunciato con un post su X una sparatoria a cinque minuti a piedi Casa Bianca, in cui sono stati colpiti due membri della Guardia Nazionale. I due agenti avrebbero sparato all'attentatore prima di essere colpiti. Patrick Morrisey, governatore della Virginia occidentale (entrambi gli uomini sono della Virginia occidentale) ha dichiarato con una nota la loro morte, poi   con un secondo post   ha affermato che il suo ufficio stava ricevendo "rapporti contrastanti sulle loro condizioni". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

cosa sappiamo della sparatoria vicino alla casa bianca gravi due uomini della guardia nazionale

© Ilfoglio.it - Cosa sappiamo della sparatoria vicino alla Casa Bianca. Gravi due uomini della Guardia nazionale

Scopri altri approfondimenti

cosa sappiamo sparatoria vicinoCosa sappiamo della sparatoria vicino alla Casa Bianca. Gravi due uomini della Guardia nazionale - Soltanto poche ore prima di lasciare Washington per la Florida, Trump aveva detto che nella capitale ame ... Segnala ilfoglio.it

cosa sappiamo sparatoria vicinoSparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Si legge su ilmattino.it

cosa sappiamo sparatoria vicinoSparatoria vicino alla Casa Bianca. Cnn: «Colpite diverse persone tra cui un militare, tre ricoverati in ospedale» - Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sappiamo Sparatoria Vicino