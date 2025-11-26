Poco prima delle 15 (ora di Washington) la segretaria per la sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha annunciato con un post su X una sparatoria a cinque minuti a piedi Casa Bianca, in cui sono stati colpiti due membri della Guardia Nazionale. I due agenti avrebbero sparato all'attentatore prima di essere colpiti. Patrick Morrisey, governatore della Virginia occidentale (entrambi gli uomini sono della Virginia occidentale) ha dichiarato con una nota la loro morte, poi con un secondo post ha affermato che il suo ufficio stava ricevendo "rapporti contrastanti sulle loro condizioni". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cosa sappiamo della sparatoria vicino alla Casa Bianca. Gravi due uomini della Guardia nazionale