Cosa prevede la legge anti suicidi per i debiti | come funziona requisiti e novità
Ancona, 26 novembre 2025 — Una vicenda drammatica quella di un cittadino anconetano, travolto dai debiti e sull’orlo della disperazione, che ha trovato una via d’uscita grazie alla cosiddetta legge “anti-suicidi”. La normativa, pensata per chi non rientra nelle categorie fallibili tradizionali, gli ha consentito di ristrutturare i propri debiti, evitare l’azione dei creditori e ottenere una prospettiva concreta di ripartenza. Situazioni come questa, purtroppo, non sono rare e mostrano quanto strumenti legali mirati possano incidere sul benessere personale e familiare. Affoga nei debiti di famiglia, tutto cancellato dai giudici grazie alla legge “salva suicidi” Quando è nata la legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Accordo #Fincantieri-#Marinamilitare USA, ridefinito il programma #Constellation: cosa prevede l’intesa - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - In aula la legge contro #femminicidio. Ecco cosa prevede #25novembre #TV2000 Vai su X
Ddl stupro, cosa prevede il testo all'esame del Senato - Dal consenso libero e attuale alle tre condotte delittuose, dalla particolare vulnerabilità alle attenuanti: le novità ... Secondo ilgiornale.it
Calcio, dove vuole arrivare la legge 'golden power' di Lotito? - L'obiettivo dichiarato è quello di 'garantire la massima trasparenza nella proprietà e nella gestione delle società calcistiche'. Da adnkronos.com
Legge sul "consenso": cosa cambia, il significato e che succede ora (dopo il rinvio in Senato) - Per capire nel concreto quali sarebbero gli effetti della modifica al codice penale, ne parliamo con Claudi ... Come scrive today.it