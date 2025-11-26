Cosa prevede la legge anti suicidi per i debiti | come funziona requisiti e novità

Ancona, 26 novembre 2025 — Una vicenda drammatica quella di un cittadino anconetano, travolto dai debiti e sull’orlo della disperazione, che ha trovato una via d’uscita grazie alla cosiddetta legge “anti-suicidi”. La normativa, pensata per chi non rientra nelle categorie fallibili tradizionali, gli ha consentito di ristrutturare i propri debiti, evitare l’azione dei creditori e ottenere una prospettiva concreta di ripartenza. Situazioni come questa, purtroppo, non sono rare e mostrano quanto strumenti legali mirati possano incidere sul benessere personale e familiare. Affoga nei debiti di famiglia, tutto cancellato dai giudici grazie alla legge “salva suicidi” Quando è nata la legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

