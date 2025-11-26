Cosa è successo in Senato sul ddl stupro | i dubbi sul consenso e l’attacco di Salvini
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della legge sul consenso, che è rimasta ferma in Senato, dopo che la maggioranza ha espresso dei dubbi nonostante l'accordo che avevano raggiunto Schlein e Meloni per approvare il pacchetto all'unanimità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
