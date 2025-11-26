Cosa dice la relazione dei servizi sociali che ha portato all'allontanamento dei bimbi nel bosco

La relazione dei servizi sociali descrive isolamento, condizioni abitative irregolari e rifiuto delle verifiche sanitarie: elementi che hanno portato all’allontanamento dei tre bambini di Palmoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Ecco cosa dice la Nota sulla monogamia del dicastero della Dottrina della fede ? mdst.it/3XhhuLq - facebook.com Vai su Facebook

Cosa ci dice dell'Italia del tennis l'esplosione della Nazionale. Quella azzurra dimostra di essere la squadra più forte del mondo anche senza i suoi uomini di punta. Di Giorgia Mecca Vai su X

Cosa dice la relazione dei servizi sociali che ha portato all’allontanamento dei bimbi nel bosco - La relazione dei servizi sociali descrive isolamento, condizioni abitative irregolari e rifiuto delle verifiche sanitarie: elementi che hanno portato all’allontanamento ... Segnala fanpage.it

Cosa è scritto nella relazione dei giudici dell'Aquila che domani arriverà al ministro Nordio: «La casa nel bosco instabile, scarsa igiene e mancata socializzazione» - Il caso dei bambini tolti ai genitori in Abruzzo: soltanto dopo aver visionato il documento, Nordio deciderà se inviare gli ispettori al tribunale dei minori dell'Aquila. Secondo roma.corriere.it

Cosa dice la relazione: "Atti spesso carenti e approssimazione" - "Gli atti adottati dall’Atim sono spesso carenti/mancanti di elementi utili a restituire una completa struttura" del provvedimento, dalla "motivazione sulla scelta della procedura per l’affidamento" o ... ilrestodelcarlino.it scrive