Le delicate trattative per arrivare ad una pace in Ucraina procedono a ritmo serrato. Stati Uniti e Russia stanno vestendo gli abiti dei protagonisti, con l'Ucraina che cerca di ritagliarsi uno spazio per avere parola sul proprio destino e l'Ue che tenta di mantenere una rilevanza nel processo negoziale. La diffusione da parte di Bloomberg della trascrizione di una telefonata tra l'inviato del presidente Trump Steve Witkoff e Yuri Ushakov, il principale diplomatico di Putin, rischia però di far saltare il tavolo. Essa risale al 14 ottobre, appena dopo la firma dell'accordo per un cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza.

© Ilgiornale.it - Cosa c'è negli audio rubati che minano la pace in Ucraina