Cosa c'è dietro la squalifica di Norris e Piastri a Las Vegas | perché le McLaren erano così basse
Le McLaren MCL39 sono state squalificate dal GP di Las Vegas della Formula 1 2025 per usura eccessiva del plank: ecco perché Norris e Piastri hanno dovuto correre con un'altezza da terra troppo bassa e cosa non ha funzionato nel setup. 🔗 Leggi su Fanpage.it
