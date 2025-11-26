Cosa c'è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l'Ucraina

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 14 ottobre vi è stata una telefonata riservata tra l’emissario di Trump e il consigliere di Putin: Witkoff ha proposto un piano di pace in 20 punti per l’Ucraina e suggerito la chiamata Putin-Trump prima dell’arrivo di Zelensky. Cosa che effettivamente sarebbe avvenuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Cosa C 232 Tanto