Cosa aveva fatto coi bambini Famiglia nel bosco si scopre la verità sulla madre

A Palmoli, piccolo centro immerso nei boschi della provincia di Chieti, la storia della famiglia Birmingham aveva già attirato l’attenzione pubblica un anno fa, quando Catherine, la madre dei tre bambini che vivevano in un casolare isolato, decise improvvisamente di compiere un gesto. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano il Centro, ci fu una fuga e non fu un gesto improvvisato, ma la risposta a un timore crescente: l’idea che gli assistenti sociali potessero intervenire sulla famiglia e allontanare i figli. Un sospetto che, come si è visto in questi giorni, si sarebbe poi rivelato fondato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

