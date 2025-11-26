Corvidae l’impatto umano sul pianeta in uno spettacolo interattivo al Filodrammatici

Animato da Marta Cuscunà, uno stormo di corvi osserva da una prospettiva diversa dalla nostra i danni che abbiamo combinato al Pianeta e le possibilità che abbiamo di rimediare. "Corvidae. Sguardi di specie" inaugura a Piacenza l’altra scena che da festival - ideato e diretto con successo da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

