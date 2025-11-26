Arezzo, 26 novembre 2025 – . Nella Giornata nazionale l’Amministrazione comunale apre una sezione del proprio sito web per la presa in carico delle segnalazioni. Iniziativa Avis per la donazione di sangue al femminile. Nell’ambito dell’iniziativa «La violenza non ha età», organizzata a Terontola da Auser e Pronto Donna con la collaborazione del Comune di Cortona, l’assessore alle Pari opportunità, Lucia Lupetti, ha presentato la nuova pagina del sito web istituzionale contenente informazioni e percorsi per le donne che vogliono segnalare episodi di violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, la violenza non ha età: a Terontola un incontro con Pronto Donna