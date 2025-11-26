Cortona il sindaco Luciano Meoni sulla manifestazione per la sanità
Arezzo, 26 novembre 2025 – . Stamani il presidio di fronte all’ ospedale Santa Margherita di Fratta. «Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che hanno aderito alla manifestazione e con loro anche i rappresentanti istituzionali che hanno aderito. Abbiamo deciso di indire questa manifestazione perché non possiamo osservare silenti il progressivo decadimento del nostro ospedale. I cittadini e le associazioni che operano sul territorio conoscono bene i problemi e attraverso noi amministratori chiedono soluzioni. Ci siamo ritrovati di fronte all’ospedale della Fratta senza bandiere di partito, perché i partiti devono stare fuori dalla sanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Presidio all’ospedale della Fratta Sindaci di destra e di sinistra alla manifestazione annunciata da Luciano Meoni, sindaco di Cortona, di fronte all’ospedale Santa Margherita di Fratta a Cortona. “La salute è un diritto di tutti — aveva detto Meoni invitando - facebook.com Vai su Facebook
Cortona, il sindaco Luciano Meoni sulla manifestazione per la sanità - Arezzo, 26 novembre 2025 – Cortona, il sindaco Luciano Meoni sulla manifestazione per la sanità. Da msn.com
Presidio alla Fratta, presente anche il sindaco Mario Agnelli - L’obiettivo del presidio è portare alla luce le criticità che da mesi, e in alcuni casi da anni, interessano vari reparti ... Riporta msn.com
Il direttore generale dell'Asl Torre sull'ospedale della Fratta: "Puntiamo su ortopedia e oculistica" - Risposta al sindaco di Cortona Meoni e ai Comuni della Valdichiana: "Tutto ovunque non si può, ma sarà valorizzato" ... Segnala corrierediarezzo.it