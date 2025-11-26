Corsi di Cucito per Tutti i Livelli | Da Principiante ad Avanzato

Scopri corsi di cucito che ti trasformeranno in un esperto nel settore della moda. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Corsi di Cucito per Tutti i Livelli: Da Principiante ad Avanzato

Contenuti che potrebbero interessarti

NUOVI PROGETTI 2025/2026 Arvaikheer - Mongolia Da anni la parrocchia offre corsi di taglio e cucito e confezione di oggetti di stoffa da vendere sul mercato a un gruppo di donne. Le famiglie beneficiate sono 30. IL PROGETTO: sostenere la spesa del mater - facebook.com Vai su Facebook

Taglio e cucito livello intermedio - ABF propone un corso pensato per chi possiede le basi e vuole specializzarsi nell’arte della sartoria con l’insegnante sarà Sara Brembati. Come scrive ecodibergamo.it