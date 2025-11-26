"> Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli onora Diego Armando Maradona nel giorno del quinto anniversario della sua scomparsa con una prestazione feroce, orgogliosa e finalmente “da Napoli”. Non è stato un fuoco di paglia l’1-0 all’Atalanta: la squadra di Conte si è confermata brillante e aggressiva anche in Champions, piegando 2-0 il Qarabag dopo una reazione rabbiosa al rigore sbagliato da Hojlund all’11’ della ripresa. A firmare la notte europea è stato ancora lui: McTominay, l’uomo delle notti internazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, notte di riscossa: 2-0 al Qarabag nel segno di Maradona”