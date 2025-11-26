Corriere dello Spor | McTominay leader totale | gol carattere e numeri da fuoriclasse

"> Il centrocampista trascina il Napoli in Champions: ora è il capocannoniere stagionale azzurro Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Scott McTominay sta vivendo una metamorfosi che ha pochi precedenti recenti: un solo gol in Champions in tutta la sua lunga esperienza al Manchester United, mentre sotto il Vesuvio è già arrivato a lasciare il segno con continuità, qualità e una leadership che il Napoli ha imparato a riconoscere subito. L’Mvp dell’ultima Serie A, autore della rovesciata-simbolo del quarto scudetto del 23 maggio contro il Cagliari, ha già collezionato tre gol europei (che sarebbero quattro senza l’autogol di Jankovic), confermando — sottolinea ancora Fabio Tarantino del Corriere dello Sport — un impatto devastante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

