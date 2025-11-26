Correggere una manovra insufficiente e rimettere al centro le persone | Misiani e Irto presentano gli emendamenti dem

Reggiotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La manovra finanziaria 2026 del governo è del tutto inadeguata ad affrontare i nodi che il paese ha di fronte incapace di produrre crescita, occupazione e rilancio dei consumi”, così il senatore Antonio Misiani responsabile nazionale economia del Pd nel suo intervento alla conferenza stampa su. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Manovra, Lollobrigida: si può correggere, legittimo ognuno proponga - La proposta è di governo, all'interno del Parlamento le forze politiche anche di centrodestra ... Da notizie.tiscali.it

Manovra. Cgil, Cisl e Uil avvertono il Governo: “Sulla sanità risorse ancora insufficienti” - Cgil definisce le risorse "largamente insufficienti" rispetto ai bisogni reali, ... Si legge su quotidianosanita.it

Manovra. Le Regioni: “Fondo in aumento ma ancora insufficiente. Serve stabilità per il Ssn” - Le Regioni accolgono positivamente l’aumento del Fondo Sanitario Nazionale previsto nella manovra 2026, ma avvertono che le risorse restano insufficienti rispetto ai fabbisogni reali. Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Correggere Manovra Insufficiente Rimettere