Correggere una manovra insufficiente e rimettere al centro le persone | Misiani e Irto presentano gli emendamenti dem
“La manovra finanziaria 2026 del governo è del tutto inadeguata ad affrontare i nodi che il paese ha di fronte incapace di produrre crescita, occupazione e rilancio dei consumi”, così il senatore Antonio Misiani responsabile nazionale economia del Pd nel suo intervento alla conferenza stampa su. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
