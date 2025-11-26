Corona | Fico del M5S eletto presidente regala al Sannio la vittoria di Mastella

Tempo di lettura: 4 minuti Come previsto da tutti i sondaggi, Roberto Fico è stato eletto presidente della Regione Campania con la coalizione del Campo Largo, costituita da PD, A testa alta (De Luca), M5S, lista Fico, AVS, Avanti, Casa Riformista, Noi di Centro-Mastella. – così in una nota Gabriele Corona, movimento “Altra Benevento è possibile” Il totale dei voti alle liste è del 61,20 % molto più basso della coalizione che vinse nel 2020 con il 68,57% quando il M5S si presentò da solo ed ottenne il 9,9% sceso adesso al 9,2 (risultato non compensato dai voti alla lista Fico presidente, molto ispirata dal sindaco di Napoli Manfredi, con candidati che non sono attivisti pentastellati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corona: “Fico del M5S eletto presidente regala al Sannio la vittoria di Mastella”

