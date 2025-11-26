Cordoglio per la morte dello storico imprenditore Ferdinando Nava

Leccotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dolore e commozione per la morte dell'imprenditore gentiluomo Ferdinando Nava. Anche l’amministrazione comunale di Valmadrera, nella persona del sindaco Cesare Colombo, partecipa al cordoglio e al dolore di tutti i familiari per la scomparsa del signor Nando, storico imprenditore che per decenni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

