Cordenons incidente frontale | 29enne in gravi condizioni
Incidente stradale nella mattina del 26 novembre a Cordenons. Una Suzuki Alto, guidata da un 29enne ha invaso la corsia opposta durante una curva, schiantandosi contro un Fiat Qubo che proveniva dalla direzione opposta. L'incidente è avvenuto in via della Cartiera. Sul posto sono arrivati i. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
