Corciano al Giubileo delle corali | Commovente pellegrinaggio

Il coro di Santa Maria Assunta di Corciano, guidato dalla direttrice Antonietta Battistoni e accompagnato dal parroco di Corciano don Fabrizio Fucelli, è partito per una tre giorni romana che ha unito il pellegrinaggio giubilare alle Porte Sante all’evento specifico del Giubileo delle Corali. "I richiami erano tanti: la recente dipartita di Papa Francesco ha portato tutto il gruppo verso la Porta di Santa Maria Maggiore, alla sua tomba spoglia in mezzo al fasto di tante altre – raccontano i parrocchiani –. Davanti all’icona della Madonna, Salus Populi Romani, è stato immediato ricordare con commozione il solitario pellegrinaggio del Papa a questa basilica, solo sulle strade di una Roma che appariva vuota, nei giorni in cui il Covid infuriava, per impetrare l’aiuto della Vergine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

