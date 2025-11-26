coppa titano si riprende con i quarti di finale ed entra in gioco anche la virtus

E’ tempo di quarti di finale a San Marino. Dove questa sera tornerà di scena la Coppa Titano per le sette squadre che hanno superato il turno precedente, raggiungendo a questa profondità del tabellone la Virtus detentrice del titolo e per questo dispensata da impegni all’altezza degli ottavi. I neroverdi affronteranno la Libertas in un confronto che vede proprio la squadra di Bizzotto vestire i panni della favorita. Con otto vittorie e due pareggi nelle prime dieci partite della stagione, la Virtus non può e non vuole nascondersi: del resto, il club di Acquaviva attualmente detiene tutti i trofei del calcio sammarinese, a seguito del triplete maturato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

