Coppa marche di prima categoria Oggi Borgo Minonna-Olimpia Marzocca e Filottranese-Real Cameranese

ANCONA Oggi si gioca la terza e ultima giornata della seconda fase di Coppa Marche di Prima Categoria. Due sono le partite che riguardano le anconetane, con fischio d’inizio alle 14.30: Borgo Minonna-Olimpia Marzocca (riposerà Le Torri Castelplanio) e Filottranese-Real Cameranese (riposerà Adriatica Portorecanati). Le classifiche dei due triangolari vedono proprio Borgo Minonna e Olimpia Marzocca appaiate in testa al girone 2, con 3 punti, dopo le vittorie rispettivamente contro Le Torri Castelplanio per 0-4 e 5-1. Nel girone 3 la Filottranese, dopo aver perso 3-2 sul campo dell’Adriatica Portorecanati, ospiterà la Real Cameranese, che aveva vinto la prima partita contro il Portorecanati per 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa marche di prima categoria. Oggi Borgo Minonna-Olimpia Marzocca e Filottranese-Real Cameranese

