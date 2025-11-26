Coppa Italia Serie C da 2-1 a 2-3 in tre minuti nel recupero | Inter U23 eliminata dal Renate

Finale amaro per l’ Inter Under 23, che all’U-Power Stadium di Monza esce dalla Coppa Italia di Serie C al termine di una partita rocambolesca e decisa tutta negli ultimi minuti. Il Renate vola ai quarti, dove affronterà il Ravenna; ai nerazzurri restano rimpianti e la consapevolezza di aver lasciato scappare una qualificazione che sembrava in pugno. La sfida si accende subito: il Renate passa dopo pochi minuti sfruttando una leggerezza di Kamate. La squadra di Vecchi, però, reagisce con ordine e determinazione, trovando il pari con Lavelli e completando la rimonta nella ripresa grazie a Zuberek, entrato dalla panchina e subito decisivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it