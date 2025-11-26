Coppa Italia – Angela Ferrara una vittoria emozionante

La navigatrice siciliana, ha trionfato insieme ad Andrea Alberto sulla Renault Clio R3 di classe Racing Start Plus 2000, per i colori della Scuderia Nebrodi Racing, proprio dove tutto è iniziato. La Finale Nazionale della Coppa Italia 2025 sulle strade di casa del Rally Tirreno Messina, dove il viaggio nel mondo dei rally è iniziato. . 🔗 Leggi su Tuttorally.news