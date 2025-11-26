Coppa del Mondo Italia come sarà fatta la composizione delle urne per il sorteggio dei Mondiali

Inter News 24 Coppa del Mondo Italia, il sorteggio mondiale si avvicina e l’Italia è nella quarta fascia, con il rischio di un girone difficile. Con il sorteggio dei Mondiali ormai alle porte, la FIFA ha definito la composizione delle urne, dividendo le nazionali in quattro fasce in base al ranking. Come confermato da Tuttosport, l’Italia, dopo la delusione della sconfitta contro la Norvegia, è stata relegata nella quarta fascia, un posizionamento che potrebbe complicare la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale. Composizione delle fasce:. Prima fascia: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania. 🔗 Leggi su Internews24.com

